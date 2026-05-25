Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಗುರು-ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಯುತಿಯಿಂದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ

ಗುರು-ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಯುತಿಯಿಂದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ

Written ByYashaswini VUpdated byYashaswini V
Published: May 25, 2026, 07:59 AM IST|Updated: May 25, 2026, 07:59 AM IST

Gajalakshmi Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಗುರು ಹಾಗೂ ಧನಕಾರಕ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.

Gajalakshmi Rajayoga Effect1/6

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ

ಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ್ಯ, ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಶನಾದ ಗುರು ಜೂನ್‌ 02, 2026 ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಜೂನ್‌ 10, 2026 ರಂದು ಧನಕಾರಕ, ವೈಭವ, ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಶನಾದ ಶುಕ್ರನೂ ಸಹ ಇದೇ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗುರು-ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಯುತಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಧನಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು.

Gajalakshmi Rajayoga Effect2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Gajalakshmi Rajayoga Effect3/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್‌ ಸಿಗಬಹುದು.  

Gajalakshmi Rajayoga Effect4/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಕಾಣುವಿರಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಲಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.   

Gajalakshmi Rajayoga Effect5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯತ್ನ ಕಾರ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. 

Gajalakshmi Rajayoga Effect6/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಅಪರೂಪದ ಯುತಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವೂ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾಲ ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

Tags:
Gajalakshmi Rajayoga
Rajayoga
Guru Shukra Yuti
Jupiter Venus conjunction
Career horoscope

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ! ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 60% ಹೆಚ್ಚಳ

8 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು ಎಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ! ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ 60% ಹೆಚ್ಚಳ

Karnataka Minimum Wages Hike15 min ago
2

ಇಂದು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ? ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ

Horoscope Today57 min ago
3

ನಟ ಮಹೇಶ್‌ ಬಾಬು ಸೋದರ ಸೊಸೆ ಇವರೇ ನೋಡಿ... ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ, ಸಿನಿರಂಗದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್

Jaanvi Ghattamaneni1 hr ago
4

ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅಬ್ಬರ, ಕುಲದೀಪ್ ಸ್ಪಿನ್ ಕೈಚಳಕ: ಕೆಕೆಆರ್ ಮಣಿಸಿದ ಡೆಲ್ಲಿ..!

Delhi capitals vs Kolkata Knight RidersMay 24
5

ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ರಣಮಳೆ ಆರ್ಭಟ: ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು!

Vijayanagara Heavy Rain DamageMay 24