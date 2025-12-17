ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನವೇ ಬದಲು! ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಹಣದ ಮಳೆ!

Gajalakshmi Rajyog: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಕ್ರರು ಸಂಧಿಸಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ.
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಲಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿಯಲಿದೆ.
ಗುರು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದವರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.