12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕರ್ಕರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ! ಕಡು ಬಡವನೂ ರಾಜನಾಗುವ ಕಾಲ..

Jupiter Transit 2025: ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಕರ್ಕ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಅದರ 49 ದಿನಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 
ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ದೇವತೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದ್ದನು. ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 49 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ.. ನಂತರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ.. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ.  

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:39 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:38 ಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.   

ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ಕರ್ಕಾಟಕ ಪ್ರವೇಶವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತದೆ.  

ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಇರುವ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ, ನೀವು ವಿಶೇಷ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು.  

ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಪ್ರವೇಶವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.  

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ.  

