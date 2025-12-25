English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ದ್ವಿಗುಣ: ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 365 ದಿನವೂ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!

2026ರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಬಲ ದ್ವಿಗುಣ: ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ 365 ದಿನವೂ ಹಣ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ!

2026ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಪಡೆಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಹಣವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.

Guru Effect In Astrology: 2026ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಶಿಗಳ  ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಗುರು ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಜೂನ್ 18ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರು ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಖಂಡಿತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ- ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹಣ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
 
1 /5

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಜನರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

2 /5

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಹಿಂದೆಂದೂ ಅನುಭವಿಸದ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷವು ಸಹ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

3 /5

ಧನು ರಾಶಿ: ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಯಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಗಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

4 /5

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

5 /5

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

