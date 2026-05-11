Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಏರಿಕೆ!

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಏರಿಕೆ!

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: May 11, 2026, 08:16 AM IST|Updated: May 11, 2026, 08:16 AM IST

Jupiters transit to Cancer: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಜೂನ್ 2ರಂದು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇದು 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

1/5

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.  

2/5

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಶುಭ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.

3/5

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

4/5

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.

5/5

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Tags:
jupiter transit 2026
Jupiters transit to Cancer
Guru Sancharam Cancer
Lucky Zodiac Signs June
Astrology Predictions
Financial Benefits Horoscope
Kannada news
News in Kannada
Latest Kannada News
Jupiters transit
Zodiac Signs
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ
ಗುರು ಸಂಚಾರ

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ 278 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ!

ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ 278 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ!

Turkish Airlines11 min ago
2

ವಿಜಯ್ ಸಿಎಂ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಿಸಿದ್ರಾ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ! ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ?

Joseph Vijay42 min ago
3

"ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿ, WFH ರೂಢಿಸಿ.. ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸ ಬೇಡಿ" : ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡ

PM Modi1 hr ago
4

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 11-05-2026: ಸೋಮವಾರ ಐಂದ್ರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ

Today Horoscope1 hr ago
5

IPL ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಭುವನೇಶ್ವರ್..‌ ಕೊನೆ ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕವಾಗಿ ಗೆದ್ದ RCB

IPL 2026May 10