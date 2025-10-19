English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Guru Transit 19 October 2025: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಶುಭಗಳ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ದೇವ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.57ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 8.39ಕ್ಕೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿರುವ 3 ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
1 /4

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರ ನಂತರ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ಇದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2 /4

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಿಂದ ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಅದು ಮದುವೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪರಿಹಾರದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3 /4

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಹು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ನಿರಾಳತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.

4 /4

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

