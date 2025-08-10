Post Office saving schemes: ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜನರು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಣದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 8.2 ಪ್ರತಿಶತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಯೋಜನೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮದುವೆಯವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ನೀವು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 250 ರಿಂದ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರಷ್ಟೇ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ. ಆದರೆ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ, 3 ಹುಡುಗಿಯರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 250 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಖಾತೆಯು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಮಗಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 18 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಥವಾ 10 ನೇ ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಈ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಮೀರದ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಗಳು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಅವಳ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ 70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 400 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 12500 ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ 5 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಒಟ್ಟು 69,27,578 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ, 46,77,578 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ 22,50,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.