Weight Loss: ದಪ್ಪಗಿರುವವರಿಗೆ ಬೇಗನೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಹಲವರ ಆಸೆ. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಆಗೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಯಾಮ, ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
Weight Loss Tips: ಇತ್ತೀಚಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ತೂಕ ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ತಿಂದರೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು (Weight Loss) ಬಯಸು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರುವ ಗೊಂದಲ
ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನೀಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅನಗತ್ಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಹೆಸರು ಬರ್ಪೀಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಯಾರಾದರು ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ಸಾಕು, ದಿನವಿಡೀ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಬಹುದು.
ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ HIIT (High-Intensity Interval Training) ಎಂಬ ಅತಿಕಷ್ಟದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಗಿರಬಹುದು, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಭಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಪೀಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬರ್ಪೀಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ತೋಳುಗಳು, ಎದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಸಹ ಕಮ್ಮಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಆಕಾರವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬರ್ಪೀಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ, ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.