Fennel Seeds: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೋಂಪು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಿನ್ನಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೋಂಪು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಿನ್ನಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸೋಂಪು ಕೇವಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸೋಂಪು ಸೇವನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೋಂಪು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ..
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಏಳೆ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆಎ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು ಕಾಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಕಾಳುಘಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿಯಬೇಕು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ: ನೀವು ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಪು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೋಂಪು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೋಂಪು ತಂಪುಕಾರಕ ಕಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)