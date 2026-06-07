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Fennel Seeds Benefits: ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಳು ತಿನ್ನಿ ಸಾಕು

Written ByPrajwal B
Published: Jun 07, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:10 PM IST

Fennel Seeds: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೋಂಪು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಿನ್ನಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

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ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಸೋಂಪು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಿನ್ನಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್‌ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

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ಸೋಂಪು ಕೇವಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ, ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸೋಂಪು ಸೇವನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್‌ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

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ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೋಂಪು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ  ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೋಂಪು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. 

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ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಏಳೆ ಸೋಂಪು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆಎ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್‌ ಸೋಂಪು ಕಾಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು.  

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ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಸೋಂಪು ಕಾಳುಘಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿಯಬೇಕು. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ:  ನೀವು ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೋಂಪು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

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ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೋಂಪು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸೋಂಪು ತಂಪುಕಾರಕ ಕಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಮೇಲೂ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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