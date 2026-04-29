Best White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕಯುಕ್ತ ಹೇರ್ ಡೈಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಾದಾಮಿ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಬಹುದು.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ಬಾದಾಮಿ.
ಹೌದು, ಹೇರ್ ಡೈ, ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಬಾದಾಮಿಯು ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮದ್ದಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೂ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಬಳಸಿ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾದಾಮಿ.
ಮೂರು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಕ್ ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಜೆಲ್ ಬಳಸದೆಯೂ ಸಹ ನೀವಿದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮನೆಮದ್ದಿನ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.