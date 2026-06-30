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ಅಪರೂಪದ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 30, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:11 AM IST

 Rare chudamani yog: ಈ ಬಾರಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ  ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.
 

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ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆ 2026: ಅಪರೂಪದ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯೋಗ ಪರಿಣಾಮ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೋಮವಾರದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಸಹ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.   

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ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೌರ್ಣಮಿಯನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ವಟವಿತ್ರಿ ವ್ರತ ಎಂದೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ದೇವತೆಗಳು ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

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ಮೇಷ:  ಈ ರಾಶಿಯವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿ ಜನರಿಗೆ ಲಾಟರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಅಪರೂಪದ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯೋಗ5/6

ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ.  

ಅಪರೂಪದ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯೋಗ6/6

ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.  

TAGS:
Jyeshtha Purnima 2026
Chudamani yog
Lucky Zodiac Signs
Jyeshtha maas
ASTROLOGY
Zodiac Signs
horoscope
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆ 2026
ಅಪರೂಪದ ಚೂಡಾಮಣಿ ಯೋಗ
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