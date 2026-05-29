ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಪಾರು.. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಿದ್ದೇನು?

Written ByBhimappa
Published: May 29, 2026, 11:21 PM IST|Updated: May 29, 2026, 11:21 PM IST
ಮುಲ್ಲನ್‌ಪುರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 215 ರನ್‌ಗಳ ಬಿಗ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಸೋಲು, ಗೆಲುವು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ಬಂದು ನೋಡುವುದು ಮಾನವತ್ವ. ಇದು ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಓಪನರ್‌ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 7 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 8 ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು.   

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಪರವಾಗಿ 14ನೇ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಗಿಸೊ ರಬಾಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಈ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಬಾಡ ಎಸೆದ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಕಿವಿಗೆ ತಾಗಿತು.   

ರಬಾಡ ಹಾಕಿದ ಆ ಎಸೆತದಿಂದ ಚೆಂಡು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೌನ್ಸರ್ ಬಡಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ನರಳಾಬೇಕಾಯಿತು.   

ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳು ಒನ್‌ ಕ್ಷಣ ಬಂದ್‌ ಅಗಿದ್ದವು ಎನ್ನಬಹುದು.   

ಚೆಂಡು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ನಂತರ, ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರ ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿತು.   

ಆದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಸಿರಾಜ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಕಿವಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತಾ ಎಂದು ಸಿರಾಜ್ ನೋಡಿದರು.   

ಬಳಿಕ ಫಿಸಿಯೋ ಕೂಡ ಡಗೌಟ್‌ನಿಂದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಅವರು ವೈಭವ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಹೊರ ನಡೆದರು.   

