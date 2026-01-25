English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ.. ಕಿವೀಸ್‌ ಜತೆ T20 ಆಡ್ತಾರೋ, ಆಡಲ್ವೋ, ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿ

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮುನ್ನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್‌ ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಚ್‌‌ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್‌ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
 
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಗೆದ್ದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಪಡೆ 208 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಯಾಕೆ?.   

ಬೂಮ್ರಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಏಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಭಾರವಾಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಸರಿಯಾದ ರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಕಿವೀಸ್‌ T20 ಸರಣಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌, ಬೂಮ್ರಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್‌ ನೀಡಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ.   

ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಕಿರುವುದು ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ. ಬೂಮ್ರಾ ಬದಲು ಅರ್ಷದೀಪ್‌ಗೆ ರೆಸ್ಟ್‌ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೋಚ್‌ ಪದೇ ಪದೇ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಕೈಫ್‌, ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ಬೂಮ್ರಾರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಬದಲಿಗೆ ರಾಣಾಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿದರೂ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು.   

ಬೂಮ್ರಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. 2023 ರಿಂದ ಅವರು ಓಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 5 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಸದ್ಯ ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ 5 T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಆಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ.       

