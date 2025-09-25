ಆ ನಟಿ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.. ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ! ಅಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗ

Actress Death : ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದ ನಟಿಯೊಬ್ಬ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಾನಕ ವಿಷಯವೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಾವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅರ್ಚಕರೊಬ್ಬರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರಂತೆ. ಯಾರು ಆ ಹೀರೋಯಿನ್..? ಆಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ.
ನಟಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 1993 ರಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಅವರ ಸಾವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ನಟಿ ಕೇವಲ 19 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಆದರೆ ನಟಿಯ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯನಾತ್ ಅರೋರಾ ನಟಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಅವರ ಸಾವು ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕಾಯನಾತ್ ಅರೋರಾ ನಟಿಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ದಿವ್ಯಾ 8 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಅರ್ಚಕ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾಯನತ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವ್ಯಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಾಳ ಪೋಷಕರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ... ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು... ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ... ಆದರೆ, ನಟಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ, ದಿವ್ಯಾ ಭಾರತಿಯವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಕಂಡು, 'ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಯಿತು...' ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ.
ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, 'ದಿವ್ಯಾ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾಳೆ...' ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಕಾಯನಾತ್ ಅರೋರಾ, 'ನಾನು ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನನ್ನ ದಿವ್ಯಾ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು...', ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾಯನತ್ ಈ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಟಿ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ರೂಪದರ್ಶಿಯಾದರು. ನಂತರ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ರಾಜ' ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.