/ಯಶ್‌ ನಟನೆಯ ಆ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ : ಕಾಜಲ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್

Kajal Aggarwal : ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈಗ ಸಖತ್ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಮಗ ನೀಲ್ ಕಿಚ್ಲು ಜನನದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಚಂದನದ ಬೊಂಬೆ, ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕ್ರೇಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ನೋಡುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವೊಂದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ತಾಯಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾದ ಆದ್ಯತೆ : "ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವನು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು" ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಾಜಲ್ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚನ್ನಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಹೊರಗೆಸೆದ ನಟಿ : ಈ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಾಫಿಯಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕಲಬೆರಕೆ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಂಡು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕಾಜಲ್, ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ
'ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಮಂಡೋದರಿ ಅವತಾರ : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ: ಭಾಗ 1' ನಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್, ರಾವಣನ ಪತ್ನಿ ಮಂಡೋದರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಬೀರ್ 'ರಾಮ' - ಯಶ್ 'ರಾವಣ' : ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಇವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಜಲ್ ಮಗನಿಗೆ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಂತೆ.
ಮಗ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ : 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾಜಲ್ ಮಗ ನೀಲ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮಗ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿರುವ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಜಲ್ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ 'NBK 111' ಧಮಾಕಾ : ಕೇವಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಕಾಜಲ್ ಸೈ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪಿಚಂದ್ ಮಲಿನೇನಿ ಮತ್ತು ನಂದಮುರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಚಿತ್ರ 'NBK 111' ನಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.