ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋ ಕೂದಲು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ

White Hair Remedies: ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಹೇರ್ ಡೈ, ಮೆಹಂದಿ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಮೆಹಂದಿ ಹಚ್ಚದೆಯೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಅದೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲೋಂಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. 

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಸಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 

ಕಲೋಂಜಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಥೈಮೊಕ್ವಿನೋನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವಿದ್ದು ಇದು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಕಲೋಂಜಿ ಹಾಗೂ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 

ಕಲೋಂಜಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 

ಕಲೋಂಜಿ ಪುಡಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

