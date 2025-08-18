ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

Gray Hair Remedies: ಧೂಳು, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒತ್ತಡಭರಿತ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಹೇರ್ ಡೈ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಡೈ, ಇಲ್ಲವೇ ಮೆಹಂದಿ ಏಕಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೇವಲ ಹತ್ತೇ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂ ಜೊತೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲೋಂಜಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ತಡೆದು ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 15-20 ಸ್ಪೂನ್ ಕಲೋಂಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಸೀಸದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ.
ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಲೋಂಜಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಸಹ ತಡೆಯಬಹುದು. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.