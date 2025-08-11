Guess the actor: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು.. ಈ ನಟ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿತ್ತು..
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ನಟ, ಅವರು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 220 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 1960 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 63 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಚಿ 420 ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಹಾಸನ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರೇ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.. ಕಮಲ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, 2008 ರಲ್ಲಿ ದಶಾವತಾರಂ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಕಮಲ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸ್ವತಃ 10 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು..
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವಾಯಿತು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಶಾವತಾರಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಟ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಶಾವತಾರಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು 60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ದಶಾವತಾರಂ ಚಿತ್ರದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು..