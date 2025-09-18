ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲು ರಜನಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಸಜ್ಜು.! ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮ.. ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರಾ

Kamal Haasan Rajinikanth movie : ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುವವರು ಯಾರು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ರಾಜ್ ಕಮಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ರೀಜೆಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದರ ನಡುವೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಂಕರ್ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಎಚ್. ವಿನೋತ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರದೀಪ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೀದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಟ್ಲೀ ರಜನಿ-ಕಮಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮುಂದೆನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.