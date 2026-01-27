ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಕೇನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 34 ವರ್ಷದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ 2021ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರುವ ಕೇನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರವಾಗಿ 25 ಏಕದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 36 ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು.
ಕೇನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ 2008- 09ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲಿಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜತೆಗಿನ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ (BBL) ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಆಗಿದ್ದ ಕೇನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಈವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಆಗಿದ್ದರು.
ಬಿಬಿಎಲ್ನ ಅಡಿಲೇಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2017-18ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ರೆನೆಗೇಡ್ಸ್, ಸಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. ಬಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 142 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
2020ರ IPL ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ, 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ನನ್ನ ದೇಶದ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪರ ಆಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಣ್ಣದೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು. ಅದು ನನಸಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.