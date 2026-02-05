"ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ" ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?

Kangana Ranaut : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ವಿವಾದಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧವೊಂದು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Kangana Ranaut: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೈರ್ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಗನಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಟ ಆದಿತ್ಯ ಪಂಚೋಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. “ನಾವು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು” ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹಿತ ನಟ ಆದಿತ್ಯ ಪಂಚೋಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಂಬಂಧ, ನಂತರ ತೀವ್ರ ವಿವಾದಗಳತ್ತ ತಿರುಗಿತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾದವು.
ಕಂಗನಾ, ಆದಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ತಾನು ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. “ಅವರು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದರು, ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಯಿತು. ನಾನು ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದೆ” ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಕಂಗನಾ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಪಂಚೋಲಿ, ಕಂಗನಾಗೆ ತಾನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಅವಳ ಸಹೋದರಿ ರಂಗೋಲಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಣ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಫೋನ್ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ” ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಕಂಗನಾ ಆದಿತ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರೆದ ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಂಗನಾ ತೆರೆ ಎಳೆದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.