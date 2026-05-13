ದಿಲೀಪ್‌ ರಾಜ್‌ ಪತ್ನಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ, ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ, ಅದ್ಭುತ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದ "ಹಿಟ್ಲರ್‌"

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 13, 2026, 03:50 PM IST|Updated: May 13, 2026, 03:50 PM IST

Dilip Raj Wife and kids : ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ‘ಹಿಟ್ಲರ್’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್‌ ಆಗಿದ್ದ ನಟ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.. ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿಯೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದರು... ಈ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಎದೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ : ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಶ್ರಮ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರದ್ದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಕಿರುತೆರೆಯ ಮಾದರಿ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ : ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮೂಲಕ ‘ಪಾರು’, ‘ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ’, ‘ವಧು’, ‘ವಿದ್ಯಾ ವಿನಾಯಕ’ ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ಈ ದಂಪತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಅವರೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಇಬ್ಬರು ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ : ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ದಂಪತಿಗೆ ದೃತಿ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ದಿಲೀಪ್ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಕನಸಿನ ಮನೆ ‘ರಾಜ್ ಶ್ರೀ’ ನಿರ್ಮಾಣ : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ‘ರಾಜ್‌ ಶ್ರೀ’ ಎಂದು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಈ ಮನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯವರೆಗೆ : ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ನಟನೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸ್ವಂತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದರು.. ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಕನಸಿಗೆ ನೀರೆರೆದಿದ್ದರು.

