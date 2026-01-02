Drone Prathap: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ತಮ್ಮ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Drone Prathap:ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸನ್ಸೇಷನ್ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಈಗ ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಆಗಾಗ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯದ ಹುಡುಗ ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ವಿಸೇಷತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರತಾಪ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಸೌಯಂಚಾಲಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿನ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೀಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಮೋ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ನಟ ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಪೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಡ್ರೋನ್ ಯಾಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಆದ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಂದಿನಿಂದ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.