Rachita Ram: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಇಂದು ಟಾಪ್ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಇದೆ.
Rachita Ram: ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ ‘ಬುಲ್ ಬುಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ರಚಿತಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಿರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಜೀವನ ಇಂದಿನಂತಿರಲಿಲ್ಲ.
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 750 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು.
2012ರಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ‘ಬುಲ್ ಬುಲ್’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಆಡಿಷನ್ ನೀಡಿದರು. ಆ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರಚಿತಾ ರಾಮ್. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನವೇ ತಿರುವು ಪಡೆದಿತು.
‘ಬುಲ್ ಬುಲ್’ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. 11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ನಂಬರ್ 1 ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ, ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 750 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಈ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.