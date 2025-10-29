Kannada Actress Rajani: ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸಿರೀಯಲ್ ನಟಿ ರಜನಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಿರುತರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Actress Rajani: ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರಜನಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ನ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ರಜನಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ರಜನಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದರು. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆತ್ಮಬಂಧನ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ, ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲಿ ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ರಜನಿ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ “ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್” ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಿ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಕೆಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರಿಗೆ “ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ” ಎಂದಿದ್ದರು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ರಜನಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ರಜನಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. “ನಾನು ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ!” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದರು. ಅವರ ಈ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಜನಿ, ಈಗಲೂ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಇರುವುದು ಒಂದು ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರದಿರಲಿ. ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ,” ಎಂದು ರಜನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.