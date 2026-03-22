ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನೇ ಲವ್‌ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿಯರು

kannada actresses married to directors: ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ ಹೀರೋನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಈ ನಟಿಯರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರು ಹೀರೋಗಳನ್ನೆ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡಿರಬಹದು ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ಟಾರ್‌ ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ಇರುತ್ತಿರಾ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಈ ನಟಿಯರು ಹೀರೋನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ,ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

ಸುಹಾಸಿನಿ-ಮಣಿರತ್ನಂ ಇವರು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಸಹಾಸಿನಿ ತೆಲುಗು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಯಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇವರು ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು.  

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ವೀನ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು, ಇವರು ಕೂಡ  ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರ ಇವರಿಬ್ಬರದೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳು. ಇವರ ಮದುವೆ ಆದದ್ದೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.  

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್‌ ದಂಪತಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.ತೆರೆಮೇಲೆ ರಿಯಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಉಪೇಂದ್ರ  ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮಾ.. ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಎಂದಿದ್ದರು ಆದರೆ ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಉಪ್ಪಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ನಟ ಕೂಡ ಹೌದು, ದೇಶದ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ, ಉಪೇಂದ್ರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು.  

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆ ನಟಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಪುರೋಹಿತ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪವನ್ ಒಡೆಯ‌ರ್ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

