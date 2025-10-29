kannada bigboss actress Shobha Shetty: ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆಯ ಗಾಸಿಪ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡುವಂತಿದೆ.
ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಟಿವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ. ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ತೆಲುಗಿನ ‘ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೇ ನಟ ಯಶವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿತು ಮತ್ತು 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಆದರೆ, ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಮದುವೆಯಾಗದಿದ್ದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದವು. ಹಳದಿ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಪಂಜದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, “ಇವರು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾದರು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು.
ಆದರೆ, ಈ ಮದುವೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ ವಿವಾಹದವುಗಳಲ್ಲ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಬ್ರಾಂಡ್ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಮದುವೆಯ ಸೀಸನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ದಂಪತಿಗಳಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಜಾಹೀರಾತಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಮದುವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು.
ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ನಿಜವಾದ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?” ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು “ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲೂ ಇವರ ಜೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಶೋಭಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ಯಶವಂತ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ಈ ಬಾರಿ ನಿಜವಾಗಿಯೇ ಸೀಮಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲಿ” ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.