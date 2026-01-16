English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪರ್ವ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಧಾರವಾಹಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಾಹುಲಿ, ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ್, ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತಡೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 45ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಈಗ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದೆ ವೇಳೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಈಗ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ  ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆಯ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು 1985 ರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್ ಪುರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮುನಿಬಚ್ಚಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ರಾಧಾ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು.ಅವರ ತಂದೆ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.  

ಈ ಹಿಂದೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ 150 ಮನೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಟಿವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 25 ರಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ₹40–50 ಲಕ್ಷ ರೂ,ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.  

