Kannada Actresses: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ನಟಿಯರು ಇಂದು ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Kannada Actresses: ಕಿರುತೆರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಟಿಯರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಇಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥಾ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
‘ನಂದಗೋಕುಲ’ ಮತ್ತು ‘ಕಾದಂಬರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್, ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ಇಂದು ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಗ್ರ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಅರಸಿ’ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ‘ಬುಲ್ ಬುಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ‘ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು, ನಿರಂತರ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
‘ನಾಗಕನ್ನಿಕೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ, ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬ್ಯುಸಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರು.
‘ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ’ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಮಯೂರಿ ಕ್ಯಾತರಿ, ‘ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
‘ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ‘ಸತಿ’ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ, ‘777 ಚಾರ್ಲಿ’ ಪ್ಯಾನ್–ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10 ರಲ್ಲಿ 2ನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಬೇಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಅವರೂ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.