ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಇಂಪು.. ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಂದೇಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

kannada rajyotsava: ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದದ ಶುಭಾಷಯಗಳು.. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ವಿಶ್ ಮಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಲುಗಳು.. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಬ್ಬದ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ..
ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು.. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ.. ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ.. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದದ ಶುಭಾಷಯಗಳು..
ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳು ನಾ ಭಾರತೀಯನೆಂದು.. ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳು ನಾ ಕನ್ನಡಿಗನೆಂದು.. ಸಾವಿರ ಭಾಷೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿ.. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಲಿ.. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದದ ಶುಭಾಷಯಗಳು..
ಹಸಿರಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ.. ಉಸಿರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ.. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಷಯಗಳು..
ಕಲಿತವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ.. ನೆನೆದವರಿಗೆ ನೆರಳು.. ಅಂಧರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ.. ಅಪ್ಪಿಕೋ ಕನ್ನಡವ..ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದದ ಶುಭಾಷಯಗಳು..
ಕಲಿಯೋಕೆ ಕೋಟಿ ಭಾಷೆ.. ಆಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ.. ಕನ್ನಡ.. ಕನ್ನಡ.. ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ... ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದದ ಶುಭಾಷಯಗಳು..
ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ.. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ.. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದದ ಶುಭಾಷಯಗಳು..