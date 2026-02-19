English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತಾದ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ! 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಏನಾಯ್ತು?

Kannada Senior Actor: ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದವರು ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
 
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿತ್ತು.. ಅದರಲಿ ನಟನ ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ..   

ಕೆಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ್‌.. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಕೋರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಧ್ವನಿ ಹೋಗಿ, ಇಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ..   

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಹಿರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ತಮ್ಮ 45 ವರ್ಷ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಕನ್ನಡದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟರಾದ ಡಾ. ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌, ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌, ಪ್ರಭಾರಕರ್‌, ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..   

ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಈಗಲೂ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ಹಂಬದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ.. ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ..   

ಇನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟ ಕಿಲ್ಲರ್‌ ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೇ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ..   

