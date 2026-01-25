ಅಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಪೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ.. ಸಕ್ಸಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ?

Radha Bhagavathi: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಾಯಕಿ.
Radha Bhagavathi: ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಇದೀಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾವನ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಮಹಿಳೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಮಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕವ್ರೇ ಅಕ್ಕವ್ರೇ ಎಂದು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ, ಭಾರ್ಗವಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೂ, ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ಅವರು ರಾಮ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಚಾರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ವಸಂತಕಾಲದ ಹೂವುಗಳು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ವಿಜಯಪುರ ಮೂಲದ ರಾಧಾ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಮಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದ ಅವರು ‘ಅಮೃತಧಾರೆ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಧಾ, ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಜವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಅನುಬಂಧ ಅವಾರ್ಡ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಭಗವತಿ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದರು. “ನಾನು ಗಾಯಕಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಟಿಯಾಗಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಬಡತನದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು, “ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಮಾರಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತರು. ಅವರ ನೋವಿನ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಈ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರೊಮೋವನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.