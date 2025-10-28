ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಫೇಮಸ್‌ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಇದೇ ನೋಡಿ! ಕಿರುತರೆಯಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದೇ ಹವಾ

Kannada Serial TRP: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತರೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ “ಅಮೃತಧಾರೆ” ಸೀರಿಯಲ್ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ “ಕರ್ಣ” ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
Kannada Serial TRP: ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಹಿನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾವು-ಏಣಿಯ ಆಟವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ವಾರವೂ ಅದೇ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ — ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ “ಕರ್ಣ” ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹೌದು, ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ “ಅಮೃತಧಾರೆ” ಈಗ ಕರುನಾಡಿನ ಟಿವಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಟಿಆರ್ಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಈಗ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಜನರು ಪ್ರತೀ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮ-ಮುನಿಸಿನ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಥೆಯ ತಿರುವು ತಿರುವುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿವೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ “ಅಮೃತಧಾರೆ”ಯ ಕಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ, ನೈಜ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಚಕ ಘಟನಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಈಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನೋಡಬಹುದಾದ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ 41ನೇ ವಾರದ ಟಿಆರ್ಪಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. “ಅಮೃತಧಾರೆ” 9.0 ಟಿವಿಆರ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 7.0 ಟಿವಿಆರ್ (ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ) ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಅಂಕೆಗಳು ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, “ಕರ್ಣ” ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೇವಲ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡು 8.9 ಟಿವಿಆರ್ನೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಮೇಲೆ “ಕರ್ಣ” ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಟಿಆರ್ಪಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ “ಅಮೃತಧಾರೆ” ಅದೇ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸೀರಿಯಲ್ನ ಕಥೆ, ಅಭಿನಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುವುಗಳು ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ “ಅಮೃತಧಾರೆ”ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇಂದು “ಅಮೃತಧಾರೆ” ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೂ ಈ ವಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ — “ಅಮೃತಧಾರೆ” ಕರ್ಣನಿಗೂ ಮೀರಿ ಕನ್ನಡದ ನಂಬರ್ 1 ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದರದ್ದೇ ಹವಾ!