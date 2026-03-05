ಇವರೇ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ

Kannada Serial Actor: ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಅನೇಕರಿಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿಯರ ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಅನೇಕರಿಗೆ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನಟ ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ನಟಿ ಒಂದು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲವಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟ ಕಿರಣ್ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಮೊದಲ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿದ್ದ ಕನ್ನಡತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹರ್ಡ್ವರ್ಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಇವರು ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯೇ TRP ಲೀಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದೆ..
ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರು "ಕರ್ಣ" ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇವರಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..ಇವರು ಬೇಡಿಕೆಯೊದಿಗೆ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ಬಡವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ, ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಜೀ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಈ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರು ರೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿರೋ ಅಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳೂ ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೇ 25 ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಆಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಟೂರ್ಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದು ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಯದುವೀರ ದತ್ತ ಅವರೂ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು.