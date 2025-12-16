10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 90 ಸಿನಿಮಾ, ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಜೊತೆ ಅಫೇರ್.. 50 ವರ್ಷವಾದರೂ ಮದುವೆಯಾಗದ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ!

Actress Nagma: ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ನಟಿ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಂಟಿ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
Actress Nagma: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿರುವ ನಾಯಕಿ, ಮದುವೆಯಾಗದೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ರಜನಿಕಾಂತ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮುಂತಾದ ತಾರೆಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಾಯಕಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಗ್ಮಾ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ನಗ್ಮಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗ್ಮಾ 90 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಎದುರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ರಂತಹ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾಷಾ', 'ರೌಡಿ ಅಲ್ಲುಡು' ಮತ್ತು 'ರಿಕ್ಷಾವೊಡು' ನಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ ನಗ್ಮಾಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೇವಾಲಯವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ನಗ್ಮಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ... ಅವರ ತಂದೆ ಅರವಿಂದ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಹಿಂದೂ, ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶಮಾ - ಕಾಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಅವರ ತಂದೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಶಮಾ-ಅರವಿಂದ್ 1969 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ನಗ್ಮಾ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಅವರ ಪೋಷಕರು 1974 ರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಶಮಾ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚಂದರ್ ಸದನ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಶಿನಿ (ರಾಧಿಕಾ) ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದರು.
ನಗ್ಮಾ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರು ಸಹ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಗ್ಮಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ನಂತರ, ಅವರು ತಮಿಳು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು.
ನಗ್ಮಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಸಹೋದರಿ ರೋಶಿನಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಾವು ನಗ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು. ನಗ್ಮಾ 2005 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮರಣದವರೆಗೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು.
ನಗ್ಮಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಗ್ಮಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.