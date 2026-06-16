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ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ರೆಡಿಯಾದ್ರು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ!

Written ByPrajwal B
Published: Jun 16, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:25 PM IST

Sharmiela Mandre Engaagement: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಇದೀಗ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಜೂನ್‌ 25, 2026 ರಂದು ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ನಿಶ್ಷಿತಾರ್ಥ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಇದೀಗ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಇದೇ ಜೂನ್‌ 25, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

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ಜೂನ್‌ 25 ರಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್‌ ಅವರ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

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ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿರುವ ಸುಧನ್‌, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

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ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಮಾಕರಾಗಿರುವ ಸುಧನ್‌ ಅವರು "ಮಹಾರಾಜ" ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಿನಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

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ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ "ಡೆವಿಲ್‌" ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

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ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಸಂಡಕ್ಕರಿ, ಕಾಧಲ್‌ ಕೊಂಜಂ ತೂಕಲ, ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ "ದಸರಾ" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಇದೀಗ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ಹಾದಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಜೂನ್‌ 25 ರಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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