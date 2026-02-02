Anchor Anushree : ಅನುಶ್ರೀ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ..? ಡಾನ್ಸರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಅನು ಆಂಕರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರೇ ನೋಡಿ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Anchor Anushree : ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂಡ್ರಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸುಂದರಿ, ಇದೀಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ನಿರೂಪಣೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅನುಶ್ರೀಯವರ ಹೆಸರು. ಅನುಶ್ರೀ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವುಗಳ ನಡುವೆ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಇಂದು ತಮ್ಮ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಳು ಹುರಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅನುಶ್ರೀ ಸದಾ ನಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಂದಹಾಗೆ ನಿರೂಪಣಾ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ 20 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಜೀ ವಾಹಿನಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸೂರತಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ 1988 ಜನವರಿ 25ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅನುಶ್ರೀಗೆ ಈಗ 38 ವರ್ಷ.

ದುಡಿಮೆ ಅರಸಿ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅನು, ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಗುರುಕಿರಣ್‌ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಅನುಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇ ಗುರುಕಿರಣ್‌ ಅವರು.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅನುಶ್ರೀ, ನನಗೀಗ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಜೀವನದ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನನಗೆ ನೂರಾರು ಆಸೆಗಳು, ಕನಸುಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ಆ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕದೇ ಬದುಕಿದ ಅನುಶ್ರೀಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗುರುಕಿರಣ್‌ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಡಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅವರು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ನೀವು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ, ಜೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅಕುಲ್‌ ಬಾಲಾಜಿ, ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಆನಂದ್‌, ಅನುಪಮಾ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಅನು.

