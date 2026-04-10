ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ತೋರಿಸಿದ ಮಧು ಗೌಡ

Kannada Youtuber Madhu Gowda: ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಧುಗೌಡ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುಗೌಡ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿ ಗಟ್ಟಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಮಧುಗೌಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 130 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ಮಧುಗೌಡ ಅವರು ಬಳೆ, ಸರ, ಕಿವಿ ರಿಂಗ್, ಉಂಗುರ ರಿಂಗ್, ನಕ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆಭರಣವನ್ನು ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಚೈನ್ ತಾಳಿಯೇ 55 ಗ್ರಾಂ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಂತೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಧು ಗೌಡ, ನಿಶಾ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೀಂ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಮಧು ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಒಂದಾದ ಮೇಲ್ಲೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧು ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ತಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಚಿನ್ನದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಯುಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಾದಿನಿ ನಿಶಾಳ ಕೊರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಧು ಗೌಡ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಸರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಶೈಲಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.