ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..

Best White Hair Remedy: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ... ಈ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ.
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಕೇವಲ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ (White Hair Remedy). ಹೌದು ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ, ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಲೋಂಜಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಲೋಂಜಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ.. ಮರುದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ನೀವು ಕಲೋಂಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲೋಂಜಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋರಂಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ. ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೂದಲನ್ನು ಸರಳ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ZEE KANNADA NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ