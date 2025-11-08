ಅವನು ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರ.. ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Rukmini Vasanth : ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಚೆಲುವೆ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಷುನಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು.. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರು ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
9445893273 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನಂತೆಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಉದ್ಯಮದ ಜನರು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರುಕ್ಮಿಣಿ, "ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಬಂದರೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಇತರರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ನಾನು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ 'ಸಪ್ತಸಾಗರ ದಾಟಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. 'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಪಡೆದ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಶ್ ಜೊತೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.