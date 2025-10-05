ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ "ಕನಕವತಿ" ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ

Rukmini Vasanth father : ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹೊಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಕಾಂತಾರ ಕನಕವತಿ ರಿಯಲ್ ತಂದೆ ಯಾರ್ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಸಪ್ತಸಾಗರ ದಾಟಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.
ಬಘೀರಾ, ಬೈರತಿರಂಗಲ್, ಅಪ್ಪುಡೋ ಇಪ್ಪುಡೋ ಎಪುಪ್ಡೋ, ಏಸ್ (ತಮಿಳು), ಮದರಸಿ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಆದರೂ, ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೂ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಪಾತ್ರವು ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಖಳನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಸೈನಿಕನ ಮಗಳು ಎಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕರ್ನಲ್ ವಸಂತ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ, ರಾಂಚಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇವಲ ಏಳು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಅವರು ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. 2007 ರಲ್ಲಿ, 8 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉರಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕರ್ನಲ್ ವಸಂತ್ ಅವರ ತಂಡವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿತು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಉಗ್ರರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, 7 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗುಂಡುಗಳು ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಲ್ ವಸಂತ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಈ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು.
