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ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು, ಅದ್ಕೆ ಘರ್ಜಿಸ್ತಿರೋದು.. ಬೇಬಿಬಾಸ್‌ಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಟ ಗೊತ್ತಾಗೋದು..

Written ByBhimappa
Published: Jun 24, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:43 PM IST
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

Kapil Dev On Vaibhav Sooryavanshi: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯುವ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ವೈಭವ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈಗ ಇತಿಹಾಸದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.   

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ಇದರ ನಡುವೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು, ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ವಯಸ್ಸು ಈಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಆದರೆ ವೈಭವ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. 20 ಅಥವಾ 22 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಟದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

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ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಚಿನ್‌ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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