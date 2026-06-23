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ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಮಂಜಿನಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ! ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 23, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:28 PM IST

karonda fruit benefits: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಾನಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಂದಹಾಹೆ ನಾವಿಂದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.

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ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಸರು ಕರಂಡೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಜಾಮ್ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. 

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ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣ್ಣು. ಇದು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಇತರ ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.   

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ಕರಂಡೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ 3, 6, 7 ಮತ್ತು 9 ಹೇರಳವಾಗಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಇ, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಲಿಪಿಡ್ಗಳು, ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್, ಪ್ರೊವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.   

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ಕರಂಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಧುಮೇಹ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. 

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ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

TAGS:
karonda fruit benefits
Health Benefits of Karonda
Blood sugar control

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