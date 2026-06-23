karonda fruit benefits: ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನಾನಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಂದಹಾಹೆ ನಾವಿಂದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ಹೆಸರು ಕರಂಡೆ. ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಜಾಮ್ ಅಥವಾ ಇತರ ರೀತಿಯ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾತ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಣ್ಣು. ಇದು ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಇತರ ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶೀತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಿರೋಧನವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರಂಡೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ 3, 6, 7 ಮತ್ತು 9 ಹೇರಳವಾಗಿ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಇ, ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ಲಿಪಿಡ್ಗಳು, ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್, ಪ್ರೊವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಕರಂಡೆ ಹಣ್ಣು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮಧುಮೇಹ, ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ.
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