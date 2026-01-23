English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • kareena kapoor: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

kareena kapoor fitnees secret: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬೆಡಗಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಖಾನ್‌ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ..ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಮತ್ತು ಡಯಟ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಅವರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ರಹಸ್ಯ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ.. 
 
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಮೈಕಟ್ಟುಗೆ  ಈ ನಟಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ಧಾರೆ.

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌  ಅವಫಿಟ್ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಕರೀನಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರುವುದಲ್ಲ. ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಆಗಿಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು.   

ಹೌದು, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಥವಾ ಕೂಲ್  ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಮದ್ದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಈ ಸರಳ ತರಕಾರಿ ಹೇಗೆ ಕರೀನಾ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್‌ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಈ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸೂಪ್‌ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸಲಾಡ್‌ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ..ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ತರಕಾರಿ ತೋಟದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸಲಾಡ್ ಸೇವಿಸುತ್ತೇನೆ.  ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಲು ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ತರಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

