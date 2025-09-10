ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್‌ ಮಕ್ಕಳು.. ತಂದೆಯ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಬೇಕಂತೆ ಗೊತ್ತೆ..?

Karishma Kapoor kids : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 30,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪಾಲು ಕೋರಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಲತಾಯಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 12, 2025 ರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲೊ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಹಠಾತ್ತನೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಈಗ, ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಮೈರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಅರ್ಹವಾದ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಮೂರನೇ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಕಲಿ ವಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ನಿಧನರಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಿಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 21, 2025 ರ ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಅದು ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಮೈರಾ ಮತ್ತು ಕಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕರಿಷ್ಮಾ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ, ಖಾತೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮನ್ನು "ಕ್ಲಾಸ್ I" ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮಗ, ಸಂಜಯ್ ಅವರ ತಾಯಿ ರಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂರಿ ಮಾರ್ವಾ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ಪ್ರಿಯಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರಿಷ್ಮಾ ಮಕ್ಕಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.