ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ಕನ್ನಡದ ‘ಕರ್ಣ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು!.. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರೊಮೋ ಝಲಕ್‌

Karna kannada serial: ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲೂ ಮಿಂಚಿದೆ.. ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯವೇ ಈ ಒಂದು ಕಥೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂನಿಂದ ಈಗ ತೆಲುಗಿಗೂ ಕರ್ಣ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಕರ್ಣ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮೂಲತಃ ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸು ಗೆದಿದ್ದೆ.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂಲತಃ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಕಥೆ ಇದು. ‘ರಾಜ ಬೇಟಾ' ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಮೂಡಿಬಂತು.
ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಯಲ್ಲ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ ನಮೃತಾ ಹಾಗೂ ಭವ್ಯಾ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನುಇ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿತೋ ಹಾಗೇ ಮಳಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಸದ್ಯ ಜೀ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗೂ ಕನ್ನಡದಂತೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಡಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರೇ ಮಿಂಚಲಿದ್ದು, ಇದು ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಆಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಹೊಸ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇತ್ತ ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್ ನಿತ್ಯಾಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡುವಂತೆ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ದೂರ ಆಗವಂತೆ ಆಗಿದೆ.