ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೇ ಮುಗೀತಾ?

Karna Kannada Serial Episode: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಾಯಕ ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಣ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ನಡುವೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಮದುವೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ನಿತ್ಯಾ ಕಥೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ,ನಿಧಿ, ನಿತ್ಯಾ ಸುತ್ತವೇ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಜಯ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕಂಡರೆ ನಿತ್ಯಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ನಿತ್ಯಾಳನ್ನು ಕರ್ಣ ಕೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಮೇಶ್ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಧಿಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಧಿಯನ್ನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಧಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕೆಣಕಿದ್ದು, ಅವಳು ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ನಿತ್ಯಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ತನ್ನದಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ನಿತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೇಜಸ್, ನಿತ್ಯಾ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವಳು ಕರ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಂಬರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
ಇತ್ತ ನಿತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ತೇಜಸ್ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು, ಜಗಳ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತೇಜಸ್ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ತೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ.
ಸದ್ಯ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ ಪಾತ್ರ ಕಾಣಿಸದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಲೂಬಹುದು. ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ಕೊಡದೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೇಜಸ್ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.