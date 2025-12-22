Karna serial : ಕರ್ಣನನ್ನೇ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್‌ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿ..! ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ನೈಟಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳ ಡ್ಯುಯೇಟ್

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Karna serial : ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರೀ ತಿರುವುಗಳ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕರ್ಣ-ನಿಧಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭಾರಂಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
 
Karna serial : ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಸ್ತ್‌ ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾರೀ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನೇ ದಿನೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೇನು ಕರ್ಣನ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿತ್ಯಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮತ್ತೇ ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.   

ನಿತ್ಯಾಳಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌ ನೀಡಲು ನಿಧಿ ಹೊಸ ಗೆಟಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕರ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಧಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರ್ಣ ಸರ್‌ಗೆ ಬೈಕ್‌ ರೈಡ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ.   

ಕರ್ಣ ತಾಯಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಮರ್ಜನ್ಸಿ ಎಂದು ಕರ್ಣನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನೈಟ್‌ ಔಟ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಡಿದ್ದಾಳೆ. ಫುಲ್‌ ಬೈಕ್‌ರೈಡರ್‌ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಿತ್ಯಾ ಕರ್ಣನಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.  

ನಿಧಿಯ ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ಗೆ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

