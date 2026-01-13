ಮುದ್ದಾದ ಮನವಿಯೊಂದನ್ನು ನಿಧಿ ಎದುರಿಟ್ಟ ಕರ್ಣ! ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿತು ಮುದುಡಿದ ಪ್ರೀತಿ

Karna serial: ಕರ್ಣ ಕೊನೆಗೂ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎದುರು ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟ.
Karna serial: ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಸ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ನಿಧಿ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವ ಅಥವಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಯಾವುದೇ ಸೀನ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ
ಕರ್ಣ ನಿಧಿ ಜೋಡಿಯಂತೂ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಪಲ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೀಗ ಮಸ್ತ್ ಸೀನ್ವೊಂದು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಅದೇನೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು.. ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಕರ್ಣ, ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಕರ್ಣನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಿಧಿ.. "ನೀಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಕರ್ಣ ಸರ್" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ..
ಬೆಳದಿಂಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಗೆ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ಣ... ವೀಕ್ಷಕರ ಬಹುದಿನದ ಕನಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.