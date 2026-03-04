Karna serial: ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ದಿಢೀರನೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು ಇದೀಗ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡದ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಕರ್ಣ, ನಿಧಿ, ನಿತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ರಮೇಶನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವೇ ಇದೆ.
ಸದ್ಯ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಿಲನ್ ರಮೇಶ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಂದನವನದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣನ ಸಾಕು ತಂದೆ ರಮೇಶ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅಭಿಜಿತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಹಾಗೂ ತಾರಾಳ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ಡಾ. ಕರ್ಣ ಕೊನೆಗೂ ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಕರ್ಣ ತಾತನ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಧೂಳು ಒರೆಸುತ್ತಾ.. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುತಂತ್ರದ ಹಿಂದಿರೋರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮನಸೊಳಗೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂದೆಯೇ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕರ್ಣನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೊಮ್ಮಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ.. ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಏನೋ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಟ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟ ಅಭಿಜಿತ್ ಕರ್ಣ, ನಿಧಿ, ನಿತ್ಯಾ ಫೋಟೋಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಪಿಂಡ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀನು ಇರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಾಗಲೇ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರು ಎಂದು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅವರೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ರಮೇಶ್ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ರಮೇಶನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಟ ಅಭಿಜಿತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾಗಾಭರಣ ಏಕೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗಾಭರಣ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ತಂಡದಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.